घराकडे बघण्यावरुन तरुणाला मारहाण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तू हमेशा मेरे घर के तरफ क्यू देखता है (You always look at my house) म्हणत तरुणाला (youth) लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण (Beaten with a wooden stick) केल्याची घटना शनिवारी सायंकाळच्या सुमारास समता नगरात (Samata Nagar) घडली. याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.