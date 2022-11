PHOTOS # जखम डोक्याला, मलमपट्टी पायाला..!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील सर्वच रस्त्यांची अवस्था (Condition of roads) अत्यंत वाईट (Very bad) असून त्यात महापालिका प्रशासनाचा (Municipal administration) कारभार हा अजब (strange) झाला आहे. शहरातील कमी खराब (less bad) रस्त्यातील खड्डे तत्काळ (Pits were immediately filled) बुजविले जातात आणि जे अत्यंत खराब (Very bad) झालेले रस्ते (streets) त्यावरून दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक प्रवास करतात आणि आपले हाडे खिळखिळे करून घेतात, अशा रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याकडे (fill potholes) मनपा प्रशासन दुर्लक्ष (ignore) करत असल्याने जखम डोक्याला आणि मलमपट्टी हात-पायाला करत असल्याचा प्रकार मनपा प्रशासनाचा आहे.