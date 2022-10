शंभर दिवसात योजना बंद अन् जीआर बदलण्याचे काम

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्य शासनाने (State Govt) शंभर दिवसात (hundred days) गेल्या सरकारने राबविलेल्या (Implemented by the last government) योजना बंद करणे (Discontinuing the plan) आणि केवळ जीआर (change GR) बदलण्याचे काम (worked) केले आहे. त्याच्या निषेधार्थ महविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) जीआरची होळी करुन शासनाचा निषेध (Protest against the government) करण्यात आला आहे.