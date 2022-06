तोंडापुर Tondapur ता जामनेर वार्ताहर

येथून जवळच असलेल्या मांडवे (Mandve) बु येथिल हुजराबाई नब्बास तडवी (Hujrabai Nabbas Tadvi) वय 40 याचे शेतात काम करत असताना सायंकाळी पाच वाजता विजेच्या कडकडाट सुरू (Lightning strikes) असताना ही महिला कडूलिंबाच्या झाडाखाली उभी असतांना अचानक वीज अंगावर (Power on the body) पडल्याने ही महिला जागीच ठार (Killed on the spot) झाली.