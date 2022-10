चितेगाव येथे विज पडून महिलेचा मृत्यू

चाळीसगाव Chalisgaon । प्रतिनिधी

चाळीसगाव तालुक्यात गेला तीन दिवसांपासून परतीच्या पावसाने (Back with the rain) दमदार हजेरी (Strong presence) लावली. यामुळे तालुक्यात शेतपिकांचे (crops) नुकसान (damage) झाले आहे. तर तालुक्यातील चितेगाव (Chitegaon) येथे शेतात काम करत असलेल्या महिलेच्या अंगावर (woman's body) विज पडून (struck by lightning) तिचा जागीचा मृत्यू (Death on the spot) झाला आहे. पावसामुळे नूकसान झालेल्या शेतपिकांचे पंचनामे (Panchnama) करण्याचे आदेश तहसीलदार (Tehsildar) अमोल मोरे यांनी दिले असून नेमके किती नूकसान झाले यांची आकडेवारी दोन दिवसात कळणार आहे.