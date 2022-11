दुचाकीत ड्रेसची ओढणी गेल्याने महिला ब्रेनडेड

फेकरी Fekari ता. भुसावळ

ड्रेसची ओढणी (Pulling the dress) दुचाकीच्या मागच्या ( bike) चाकात अडकून झालेल्या अपघातात (accident) दूचाकीवरील महिलेच्या (woman) गळ्याला फास बसल्याने मानेसह नसांना ( injury noose around the neck) दुखापत झाली. यात सदर महिलेचा ब्रेन डेड (Brain dead) झाला. तीच्या पतीने पत्नीचे (Husband to wife) अवयव दान (organ donation) करून तीघांच्या आयुष्यात प्रकाश आणला आहे.