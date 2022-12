लग्नानंतर दहाच दिवसात नवविवाहिता पसार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील तरुणाचे (Youth's) सिंधूदुर्ग येथील महिलेची लग्न (woman's marriage) लावून देत त्याच्याकडून अडीच लाख रुपये उकळले. त्यानंतर विवाहिता (married) भावाला भेटायला जायचे सांगून त्याला मुंबई येथे घेवून गेली. त्याठिकाणी विवाहितेने तरुणाला धमकी (threatening the youth) देवून दहाच दिवसात विवाहितेने पलायन केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी तरुणाची फसवणुक (deception of the youth) केल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध (Against two people) शनिपेठ पोलिस ठाण्यात (Shanipeth Police Station) गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे.