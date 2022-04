ग.स.निवडणुकीसाठी 18 एप्रिलपर्यंत माघारीची मुदत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ग.स.सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या (Co-operative Credit Bureau of District Government Servants) 21 जागांसाठी छाननीअंती सोमवारी उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध (List of candidates published) करण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून एकाही उमेदवाराने माघार घेतली नसल्याने (not withdrawn) बाहेरील मतदार संघासह विविध मतदार संघात आता 169 उमेदवार रिंगणात आहे. 18 एप्रिलपर्यंत माघारीची (withdrawn) अंतीम मुदत असल्याने उमेवारांची मन धरणी करण्यासाठी फिल्डींग लावली जात आहे.