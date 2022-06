चक्क वकीलांच्या घरासमोर जादूटोणा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

वडीलोपार्जीत जागा खाली करण्यास (lower the space) सांगितल्याने वकीलाच्या घरासमोर (front of the lawyer's house) अमावस्या व पौर्णिमेच्या दिवशी (new moon and full moon) मानवी केस व हळद कुंकू वाहिलेली काळी बाहुलीला सुया टोचून (Needles pierced the black doll) त्यांना जादू टोणा (Magic)करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.