चार महिन्यात खरचं रस्त्यांचे कामे होणार का?

भूषण श्रीखंडे

जळगाव jalgaon

शहरातील खराब रस्त्यांवरून (over bad roads) गेल्या पाच वर्षापासून राजकारण (politics) सुरू असून नेत्यांकडून (leaders) रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी निवडणूकीच्या (election) तोंडावर ठेवून आणला जात असल्याची नागरिकांमध्ये (citizens) चर्चा आहे. तर नुकताच 100 कोटीचा निधीला शासनाने मान्यता दिली असून शहरातील रस्त्यांचे कामे चार महिन्यात गुणवत्तापूरक केले जाणार असे मंत्री तसेच नेत्यांकडून दिले आहे. परंतू आधीच 42 कोटीच्या निधीतील रस्त्यांचे कामे धडाचे होत (Road works are not being done) नसून आता या निधीतून चार महिन्यात या निधीचे कामे खरचं होणार का? असा प्रश्न जळगावकरांना पडला आहे.