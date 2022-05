आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे खुले आवाहन जिल्हाधिकारी स्विकारतील का ?

मुक्ताईनगर पासून जळगाव पर्यंत जाता जाता अहवाल 30 टक्के चा झाला 12 टक्के! प्रशासनाची अनोखी किमया

शासकीय धान्य गोडाऊन मध्ये असलेले ते भरडधान्य तीस टक्के खाण्यालायक नसल्याचा अहवाल (Reported not to be edible) अमळनेर येथील पुरवठा निरीक्षकाने तर्फे देण्यात येतो तर त्यानंतर जळगाव तर्फे त्यात धान्याचा अहवाल 12 टक्के खाण्यालायक नसल्याचा अहवाल शासनास प्राप्त होतो त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे या अहवालामध्ये तफावत (Variations in the report) असल्याचे नेमके कारण काय असा सवालही यावेळी उपस्थित होत आहे.