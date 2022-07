Video # शिंदे सेनेतील आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे मुक्ताईनगरात स्वागत

मुक्ताईनगर Muktainagar

गेल्या दोन ते तीन आठवड्यापासून राज्यात विधान परिषदेचे इलेक्शन (Legislative Council elections) निकाल व यानंतर लागलीच सत्तेतील नऊ मंत्रांसह सुमारे 50 आमदारांनी उठाव (MLAs rise up) करून थेट सत्तांतर घडवून (bringing about independence) आणले यात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली यानंतर विधानभवनामध्ये दोन दिवसीय अधिवेशन पार पडून यात अध्यक्ष निवड व विश्वास दर्शक ठराव बहुमताने मंजूर करून सत्तेतील आमदार आपापल्या मतदारसंघात परतत आहे. आज दि.७.७.२०२२ गुरुवार रोजी सकाळी अकरा वाजता मुक्ताईनगर चे लोकप्रिय आमदार चंद्रकांत पाटील (MLA Chandrakant Patil) यांचे स्वगृही आगमन (Welcome) झाले.तेथे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी ढोल ताश्यांच्या गजरात व फुलांच्या उधळणीत त्यांचे स्वागत केले.