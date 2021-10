शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे जल्लोषात स्वागत!

जळगाव । jalgaon

शासनाने दिलेल्य आदेशानुसार तब्बल दीड वर्षानंतर (After a year and a half) इयत्ता आठवी ते दहावीच्या (Eighth to tenth) विद्यार्थ्यांची (Students) शाळा सुरु (start school) करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आज पासून जिल्हाभरातील शाळा सुरु झाल्या. दरम्यान शाळांतर्फे शिक्षणोत्सव (Education Festival) कार्यक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या शरिराचे तापमान मोजून नियमांची अंमलबजावणी करीत ढोल-ताशाच्या गजरात (sound of drums) गुलाब पुष्प देवून त्यांचे स्वागत (Welcome) करण्यात आले.