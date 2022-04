विषमता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे : आनंदराज आंबेडकर

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

धर्म आणि जातींची झापडे काढून देशातील विषमता नष्ट (Heterogeneity destroyed) करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे असून त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) यांचे विचार आत्मसात (Assimilated) करित तरुणांनी विशेषत: शिक्षीत समाजाने (educated society) चाकोरीच्या पलिकडे (Beyond Chakori) जाऊन विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन इंदू मिल आंदोलनाचे प्रणेते (founder of the Indus Mill Movement) आनंदराज आंबेडकर (Anandraj Ambedkar) यांनी केले.