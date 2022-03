जळगाव jalgaon

मनपात (Municipal Corporation) २०१८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (general election) भाजपची सत्ता (BJP's power) होती.याच काळात अमृत अंतर्गत भूमिगत गटार योजना, घनकचरा प्रकल्प, वॉटरग्रेस या योजनांना सुरुवात झालेली आहे. काही योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र काही जणांकडून या योजनांमध्ये गैरव्यवहार (Abuse in plans) होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या सर्व योजनांचे विशेष लेखापरिक्षणासह (audit) सीआयडी चौकशी (CID Inquiry) व्हायला पाहिजे अशी मागणी मनपा विरोधीपक्ष नेते सुनील महाजन (Leader of the Opposition Sunil Mahajan) यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान,आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाही,टरफले उचलणार नाही अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले.