आम्ही गद्दार नव्हे खुद्दार....

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

टीका केल्याशिवाय (Without criticism) आता दुसरे काहीही काम राहिलेले नाही. शिवसेना वाचविण्यासाठीच (save the Shiv Sena) आम्ही उठाव केला आहे. त्यामुळे आम्ही गद्दार नव्हे तर खुद्दार (Not a traitor, but a traitor) असल्याचे प्रत्युत्तर राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील (Water Supply and Sanitation Minister No. Gulabrao Patil) यांनी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांना दिले आहे.