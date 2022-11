यावलच्या नव्या वसाहतीत पाणीटंचाई 

अरुण पाटील

यावल Yaval

यावल शहरांमध्ये नगर परिषदेतर्फे (City Council) नवीन वसाहतीसाठी (new colony) उभारण्यात आलेल्या नवीन जलकुंभा तून (new aquarium) एक वर्ष उलटूनही (no water supply) पाणीपुरवठा सुरळीत (Water Supply Department) होत नाही. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून नगर परिषदेतर्फे पाणीपुरवठा विभागाकडे बोट दर्शविले जात आहे.