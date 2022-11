सर्वसामान्यांपेक्षा गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करा!

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

प्रत्येक पोलिस अधिकार्‍याने (police officer) फिल्डवर उतरुन (Down on the field) आपले कर्तव्य बजावणे (perform duty) गरजेचे आहे. आपल्या हद्दीतील गुन्हेगारांवर वचक (Defending against criminals) ठेवतांना सर्वसामान्य नागरिक टार्गेट होणार (Citizens will not be targeted) नाही. याची काळजी देखील अधिकार्‍यांनी घेवून काम करण्याच्या सूचना नूतन पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार(New Superintendent of Police M. Rajkumar) यांनी गुन्हे आढावा (Crime review meeting) बैठकीत अधिकार्‍यांना दिल्या.