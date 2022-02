बलशाही लोकशाहीसाठी मतदान साक्षरता गरजेची : प्रा. डॉ. सुनील नेवे

जळगाव jalgaon

भारतीय राज्यघटनेने (Indian Constitution) मतदानाचा (Voting) मूलभूत हक्क आपल्याला दिलेला असून राष्ट्रउभारणीसाठी (nation building) प्रत्येकाने हे आद्यकर्तव्य निभावून मतदान साक्षरता अभियानात (Voting Literacy Campaign) सामील झाले पाहिजे. म्हणजे खर्‍या अर्थाने बलशाही लोकशाही निर्माण होऊ शकेल असे प्रतिपादन भालोद (Bhalod) येथील कला व विज्ञान महाविद्यालयाचे (College of Arts and Sciences) राज्यशास्त्र (Political Science) विभाग प्रमुख (Head of the Department) व कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य प्रा. डॉ. सुनील नेवे (Prof.Dr. Sunil Neve) यांनी केले.