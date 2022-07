Video #बंडखोर आमदारांना जिल्ह्यात फिरु देणार नाही !

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena party chief Uddhav Thackeray) यांच्या समर्थनार्थ (support) जळगाव शिवसेनेतर्फे (Jalgaon Shiv Sena) काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चाद्वारे (Janakrosh Morcha) पदाधिकार्‍यांसह शिवसैनिकांनी जिल्ह्यातील पाचही बंडखोर आमदारांना (rebellious legislators) जिल्ह्यात फिरू न देण्याचा (warning not to turn around) इशारा दिला. तसेच यावेळी हजर हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या शिवसेनेने आम्ही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसोबतच असल्याचा निर्धार केला. भर पावसातही या मोर्चात शिवसैनिक मोठ्या स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले होते.