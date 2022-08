जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Govt) काळात राज्याचा विकास (development) खुंटला (state was stunted) आहे. राज्यात सिंचन, रस्ते, वीज, शेतकर्‍यांचे प्रश्न अशा विविध समस्या (Various problems) आहे. सोबतच अतिवृष्टीग्रस्त (Heavy rains) शेतकर्‍यांना मदत (Help to farmers) करण्यास प्राधान्य राहणार असल्याचा आशावाद मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केला.