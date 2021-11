नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विरोधकांना टोला : आम्हाला त्याची चिंता नाही

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सत्ता स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारबद्दल (Mahavikas Aghadi government) अनेकांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या. त्याकडे दुर्लक्ष (Ignore) करत सरकारने दोन वर्ष यशस्वी पूर्ण केले आहेत. विरोधक काय म्हणतात (What opponents say) आम्हाला त्याची चिंता नाही. विरोधकांकडून महाभकास आघाडी असे बोलले जात असले तरी आम्ही प्रामाणिकपणे आमचे काम (Honestly our work) करतोय, जनतेचे प्रश्न सोडवतोय. विरोधकांना त्यांचे काम करु द्या,असा टोला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांनी लगावला.