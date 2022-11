Photos # बेशिस्त रिक्षाचालक ठरताय वाहतुकीस अडथळा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मेट्रो सीटीप्रमाणेच वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे (increasing number of vehicles) जळगावात देखील वाहतुक कोंडीची समस्या ( Traffic congestion problem ) भेडसावू लागत आहे. शहरातील मुख्यरस्त्यावरुन जातांना सकाळपासूनच रात्रीपर्यंत वाहतुकी कोंडीला (Traffic congestion problem) समोरे जावून त्यातून मार्गक्रमण करावे करावे लागते त्यात नवीन नाही. त्यातच भर म्हणजे शहरातील बेशिस्त रिक्षाचालक (Rude rickshaw puller) थेट रस्त्याच्या मधोमध (middle of the road) रिक्षा (Rickshaw) उभी करीत असल्याने त्यामुळे वाहतुकीचा अडथळा (Traffic obstruction) निर्माण करीत असल्याचे चित्र शहरातील सर्वचठिकाणी दिसून येत आहे.