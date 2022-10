उत्तर महाराष्ट्रातील विद्यापीठाने दक्षिण भागाला घातली संवादाची साद : माजी कुलगुरु डॉ.एन.के.ठाकरे

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

कोकणातील (Konkan) भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान (Bhagirath Village Development Foundation) या सामाजिक संस्थेला (social organization) कवयित्री बहिणाबाई चौधरी पुरस्काराने (Poet Bahinabai Chaudhary Awarded) सन्मानित करुन उत्तर महाराष्ट्रातील विद्यापीठाने (University of North Maharashtra) दक्षिण भागाला (the south) संवादाची साद (Ease of communication) घातली असून हा संवाद निरंतर वाढीला लागायला हवा असे प्रतिपादन उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे (North Maharashtra University) प्रथम कुलगुरु (The first Vice-Chancellor) प्रा.डॉ.एन.के.ठाकरे (Prof. Dr. N.K. Thackeray) यांनी केले.