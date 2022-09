पावसाची अनिश्चितता, हवामान बदलाने सजीवांसह शेतीही संकटात

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

पावसाची अनिश्चितता (Uncertainty of rainfall) अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळ, तापमानवाढ (warming) ही हवामान बदलाची चिन्हे (Signs of climate change) आहेत. या बदलामुळे पृथ्वीवरील (earth) सर्वच सजीवांना धोका (Threat to living beings) निर्माण होत आहे. तसेच शेती (agriculture) देखील मोठ्या प्रमाणावर संकटात आहे. ही बाब अतिशय चिंतेची (crisis)आहे. त्यामुळे हवामान बदलाबाबत जनजागृती (public awareness) करणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन पुणे येथील पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे (Environmental Education Center at Pune) कार्यक्रम संचालक सतिश आवटे (Program Director Satish Awte) यांनी व्यक्त केले.