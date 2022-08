जरंडी येथे दहा फुटाच्या अजगरासह पकडले दोन विषारी नाग

जरंडी, Jarandi ता.सोयगाव

येथील विहीरीत पडलेले (lying in a well) दहा फुटाचे अजस्त्र अजगर (python) सर्पमित्र, (Sarpamitra) वनविभागाकडुन (Forest Department) मोठ्या शिताफीने बाहेर काढत मंगळवारी (ता. ३०) एकाच दिवसात पकडलेल्या (caught) अजगरासह दोन विषारी नाग (Two venomous snakes) आणि दोन बिनविषारी सापांना नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले.