पारोळा शिवारात दोन ट्रकांची समोरासमोर धडक : एक ठार, तीन गंभीर

पारोळा Parola ( प्रतिनिधी)

येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा (National Highway No. 6) वरील पारोळा शिवारातील (Parola Shivara) नगरपालिकेच्या पाण्याचे फिल्ट्रेशन प्लांट समोर दोन ट्रकांचा (Two trucks) समोरासमोर धडकेत अपघात (Accident) होऊन त्यात एक जण ठार (one killed) तर तीन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना पहाटे साडेबारा वाजता घडली.