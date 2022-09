सोयगाव जवळील अपघातात दोघे गंभीर

जरंडी Jarandi

लिहातांड्यावरून शेत मजूर घेऊन जाणारी अपे रिक्षा (Ape rickshaw) व जरंडी वरून सोयगाव कडे जाणारी मोटारसायकल (Motorcycle) दोघांचा सोयगाव जवळील गवळण नाल्यात खड्डे चुकवितांना (Avoiding potholes) समोर समोर धडक (Front to front collision) होऊन गंभीर अपघात (accident) झाल्याची घटना शनिवारी सोयगाव (Soigaon) जवळ घडली. या अपघातात जरंडी कडून सोयगावला जाणाऱ्या मोटारसायकलचा चुराडा झाला असून मोटारसायकल वरील दोघे तरुण (Two serious) गंभीर जखमी झाले आहे.याप्रकरणी सोयगाव पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद घेण्यात आली आहे.