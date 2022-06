गुन्ह्यात मदतीसाठी ४ हजाराची लाच स्वीकारणारे दोन पोलीस जाळ्यात

चाळीसगाव Chalisgaon । प्रतिनिधी

तक्रारदार मुलीच्या (Complainant's daughter) दाखल गुन्ह्याच्या (Filed crime) कागदपत्रांमध्ये (documents) मदत करू असे सांगून, चार्जशीट लवकरात लवकर पाठवुन गुन्ह्यात मदत (Help in crime) करण्याच्या मोबदल्यात तक्रारदार यांचेकडुन ४ हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या (Accepting bribes) चाळीसगाव पोलीस स्टेशनच्या दोन पोलिसांना (Two policemen) अँटी करप्शन ब्युरोच्या पथकाने (Anti-Corruption Bureau squad) रंगेहात अटक (arrested) केली आहे. ही कारवाई दि,28 रोजी सायंकाळी करण्यात आली. यामुळे चाळीसगाव पोलिसात एकच खळबळ उडाली.