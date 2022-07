रावेरच्या दोन माजी नगराध्यक्षांनी घेतली गिरीश महाजन यांची भेट

रावेर Raver। प्रतिनधी-

नगरपालिका निवडणूकीचे (municipal elections) सूप वाजले आहे. मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.या घडामोडी घडत असतांना राज्यात सत्तांतर (Independence in the state) झाले असल्याने,पुन्हा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष (Publicly appointed mayor) पदाचे वारे वाहू लागले आहे.राज्यात सत्ता परिवर्तनानंतर माजी मंत्री गिरीश महाजन (Former Minister Girish Mahajan) यांचे मंत्रीपद निश्चित मानले जात आहे. त्यानिमित्ताने रावेरातील मंडळीने त्यांची जामनेर येथे भेट घेवून (visiting),रावेरातील राजकीय घडामोडीबाबत चर्चा (Discussion on political developments) केली आहे. या भेटीत काय घडले,याबाबत गुप्तता पाळली जात असली तरी या भेटीत दोन माजी नगराध्यक्ष (Former mayor) सामील असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.