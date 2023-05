रेल्वेखाली आल्याने दोघांचा मृत्यू

चाळीसगाव Chalisgaon । प्रतिनिधी

चाळीसगाव रेल्वे स्थानकाजवळ (railway station) वेगवेगळ्या घटनेत रेल्वेखाली (Coming under the train)आल्याने दोघांचा मृत्यू (Both died) झाला. याप्रकरणी चाळीसगाव रेल्वे पोलीसात नोंद करण्यात आली आहे.