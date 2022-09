भुसावळ शहरात दोन बनावट गावठी पिस्टल सह 5 जिवंत काडतुसे जप्त !

भुसावळ - Bhusaval

शहरातील तनारीका हॉटेल (Tanarika Hotel) मागील गोलानी कॉम्प्लेक्स (Golani Complex) मधील दुर्गा माता मंदिर जवळ रोडवर दोन इसम (Two man) गावठी पिस्टल (Banabat Gavathi Pistol)सोबत बाळगत असल्याची गोपनीय माहिती बाजारपेठ पोलीस स्टेशनचे (Market Police Station) निरीक्षक राहुल गायकवाड (Inspector Rahul Gaikwad) यांना मिळाली.गुन्हे शोध पथकातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावून मिळालेल्या माहिती संदर्भात सूचना देऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पथक घटनास्थळी पोहचून सापळा रचून (setting a trap) दोन जणांना ताब्यात (Two persons detained) घेऊन त्यांच्या जवळून दोन बनाबट गावठी पिस्टल (Banabat Gavathi Pistol) सह पाच जिवंत काडतुसे (Five live cartridges) बाजारपेठ पोलिसांनी जप्त केले आहे.