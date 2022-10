आदिवासी तरुणाच्या गुप्तांगावर वार करून खून

चोपडा chopda प्रतिनिधी

३० वर्षीय आदिवासी तरुणाच्या (tribal youth) गुप्तांगावर वार (on the genitals) करून खुन (Murder) करण्यात येऊन गुन्हा लपविण्यासाठी त्याचे शव (dead body) हतनूर कालवाच्या मुख्य पाट चारीत (Hatnoor canal) पाण्यात फेकून (thrown into the water) जनतेची व पोलिसांची दिशाभूल (Misleading the public and the police) करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना दि.२ ऑक्टोबर रोजी अकुलखेडा (ता.चोपडा) येथे घडली होती. या प्रकरणी सुरुवातीला पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. संशयाच्या सुईवरून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी पो.ना. प्रदीप राजपूत यांनी तपासाची चक्रे फिरवून अवघ्या तीन दिवसातच अंबाडे (ता.चोपडा)येथून संशयित मारेकऱ्यास (Suspected killer in custody)ताब्यात घेऊन शिताफीने अटक केली. पोलीस तपासात मारेकऱ्याने खुनाची कबुली दिली दिल्याने पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.