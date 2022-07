पर्यावरण समतोलासाठी वृक्षसंवर्धन महत्त्वाचे : जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी –

‘सध्या पाऊस लांबला, मागील वर्षी अतिवृष्टी (Heavy rain) झाली मान्सून मधील अनियमिता पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यानेच (imbalance of the environment) होत आहे. जैवविविधतेसह (biodiversity) पर्यावरणाचे संवर्धन (Conservation of the environment) केले नाही, तर पुढच्या पिढीला काय उत्तर देणार हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:च्या मनाला विचारला पाहिजे, यातूनच वृक्षारोपणासह, (plantation) वृक्षसंवर्धनाचे कार्य (Arboriculture work) करावे यासाठी व्यापक स्वरूपात लोकसहभाग अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijeet Raut) म्हणाले.