चाळीसगाव-मेहुणबारे रस्त्यावर विमा असेल तरच प्रवास करा..!

मनोहर कांडेकर

चाळीसगाव chalsgaon प्रतिनिधी-

चाळीसगाव-धुळे (Chalisgaon-Dhule) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ (National Highway No २११) या महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम संथ (slowly) गतीने सुरू आहे. चौपदरीकरणाच्या नावाखाली ठेकेदाराने (Contractor) रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे (Maintenance and repair)जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष (Deliberate) केल्यामुळे संपूर्ण रस्त्यांची वाट लागली आहे. विशेषता : चाळीसगाव ते मेहुणबारे दरम्यान रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले (Pits on the road) असून खड्ड्यात रस्ता शोधावा (Find the road in the pit) लागत आहे.