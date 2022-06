जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवसेनेने (Shiv Sena) सगळ्यांना भरभरुन दिले. आमदारकी दिली, मंत्रीपद दिले (Given MLAs, given ministerial posts) तरीदेखील पक्षाशी बेईमानी (Dishonesty with the party) करुन, काही आमदारांनी बंडखोरी (MLAs revolt) केली. शिवसेनेच्या विचारांशी प्रतारणा करणार्‍या गद्दारांना जिल्ह्यात थारा देवू नका (Do not allow traitors in the district) अशा स्पष्ट सूचना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख (Shiv Sena party chief) तथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीच्या (meeting of the National Executive) बैठकीत दिल्या आहेत.