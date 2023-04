ट्रॅक्टर विहिरीत पडल्याने ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू

जामनेर jamner -प्रतिनिधी

येथून जवळच असलेल्या सामरोद ( Samrod) येथे दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास विहिरीमध्ये ट्रॅक्टर पडून (Tractor lying in the well) ट्रॅक्टर चालक (Tractor driver) गजानन महाराज यांचे भक्त शेतकरी (farmer) सुपडू देसाई ( वय ६३ ) यांचा मृत्यू (death) झाला.