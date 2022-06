जळगावात वादळी पाऊस; वीजपुरवठा खंडित

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गेल्या दोन दिवसांपासून वातावरणातील उकाडा (Ukada in the atmosphere) असह्य होत असताना रविवारी दुपारी 3.20 वाजेच्या सुमारास वादळी वार्‍यासह (stormy winds) मान्सूनच्या (monsoon) पहिल्या पावसाला सुरुवात (first rains begin) झाली. जळगाव शहरातील सर्वच भागात अर्धा ते एक तास मुसळधार पाऊस झाल्याने काही वेळातच सर्वत्र पाणी होऊन रस्त्यावरून पाणी वाहून निघाले आहे. त्यात काही ठिकाणी झाडाच्या फांद्या तुटून पडल्या (branches of the tree are broken) होत्या. तसेच नवीपेठ भागात गटारी तुंबल्याने रस्त्यावर पाणी वाहत होते.