चोपडा Chopada ( प्रतिनिधी )

राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी (National Congress President Sonia Gandhi) यांच्या विरोधात ईडीच्या वारंवार नोटीस (Frequent notices of ED) देऊन त्यांचा छळ करीत आहे. देशासाठी बलिदान (Sacrifice for country) देणाऱ्या गांधी कुटुंबावर आरोप करतांना शासनाला लाज कशी वाटत नाही,खूप झाली दडपशाही- देशात हवी लोकशाही ! (too much repression - democracy is needed in the country)या सारख्या अनेक घोषणा देऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार विरोधात (Against Narendra Modi Govt) चोपड्यात आज दि.२६ जुलै रोजी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष अड.संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी (Congress workers) सत्याग्रह आंदोलन (Satyagraha movement) करून केंद्र सरकारचा निषेध केला.