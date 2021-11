अभियंत्यांवरील गुन्हे दाखल करण्यास टोलवाटोलवी !

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद मालकीच्या (Owned by Zilla Parishad) पाझर तलावातून (percolation lake)अवैधरित्या गौणखनिज वाहतुकीसाठी (Illegal secondary minerals) महसूल विभागाच्या (revenue department) नावे बनावट पावत्या (Fake receipts) बनवून जळगावसह चार तालुक्यात शासनाची लाखो रुपयांत फसवणूक (Cheating) केल्याची तक्रार (Complaint) जि.प.सदस्या पल्लवी प्रमोद सावकारे (ZP member Pallavi Pramod Saavkare) यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडेे (Collector) केली होती. त्यानंतर सीईओंनी चौकशी समिती नियुक्त करुन अहवाल मागविला होता. या अहवालानुसार गौणखनिज प्रकरणात घोळ व अपहार (case of minor minerals, embezzlement and embezzlement) झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर 14 कंत्राटदार, जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाशी संबंधित उपविभागातील अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल (Crimes filed against engineers) करण्याचे आदेश जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया (ZP CEO Dr. Pankaj Asia) यांनी दिले होते. मात्र, आठवडा उलटूनही एकावरही गुन्हा दाखल न झाल्याने सीईओंच्या आदेशाला जि.प.अधिकार्‍यांकडूनच ठेंगा दाखविला जात आहे.