Photos # चिमुकल्यांनी साजरे केले अनोखे ‘रक्षाबंधन’ आणि ‘वृक्षबंधन’

जळगाव jalgaon

आज सर्वत्र बहिण भावाच्या उत्कंठ प्रेमाचा सण अर्थात रक्षाबंधन (Rakshabandhan) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. बहिणीच्या रक्षणाची जबाबदारी भावाकडून घेतली जात असते. माहेराचा मोठा आधार (Mahera's large base) म्हणून भावाचे महत्त्व आहे. असे असले तरी निसर्ग हाही एक मोठा भाऊच आहे. निसर्गातील वृक्ष (tree in nature) हे भावासारखेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी (Responsibility to protect) ही आपली आहे हा संस्कार (Sanskar) बालवयात (childhood) मुलांवर रूजवण्याचा (root on children) एक प्रयत्न येथील मयुरेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूलने (Mayureshwar English Medium School) केला आहे.