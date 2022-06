BIG BREAKING NEWS # एकनाथराव खडसेंसाठी आज राजकीय अस्तित्वाची लढाई

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

विधानपरिषदेच्या (Legislative Council) 10 जागांसाठी उद्या दि. 20 रोजी निवडणूक (Election) होत आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने एकनाथराव खडसे (NCP's Eknathrao Khadse) यांना उमेदवारी (Candidacy) देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन (Political rehabilitation) करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे खडसे यांचा विधीमंडळातील प्रवेश रोखण्यासाठी (prevent entry into the legislature) भाजपा (BJP) जोमाने कामाला लागली आहे. त्यामुळे उद्याची निवडणूक हि एकनाथराव खडसेंसाठी राजकीय अस्तित्वाची लढाई (battle for political existence) ठरणार आहे.