महिलांसह आदिवासींचे प्रश्न सोडविणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पर्यावरणाच्या (environment) द़ृष्टीकोनातून जल,जंगल,जमीन यांचे संरक्षण आणि संवर्धन महत्वाचे आहे. आदिवासींचे अनेक प्रश्न (Many tribal questions) आहेत. आदिवासीच्या विविध समस्या लोकसंघर्ष मोर्चाच्या (Lok Sangharsh Morcha) प्रतिभा शिंदे यांनी मांडल्या असून त्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी लवकरच मुंबईत बैठक घेण्यात येण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा (Discussion with the Chief Minister) करुन आदिवासींचे प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा खा.शरद पवार (Assurance of NCP President Sharad Pawar) यांनी दिली. लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे शुक्रवारी जी.एस.ग्राऊंडवर समृद्ध महिला संकल्प परिषदेच्या (Samriddha Mahila Sankalp Parishad) आयोजित कार्यक्रमात ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते.