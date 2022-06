सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आ.चिमणराव पाटील म्हणाले की...

जळगाव । jalgaon

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्यावर बंड (rebels on the issue of Hindutva) केले असून विचारसारणीला तिलांजली देत सत्तेवर येत तुंबड्या भरण्यासाठी केलेले हे बंड नाही. आणि त्याच भूमिकेला समर्थन (Role support) देत आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत असे प्रतिपादन एरंडोलचे आमदार चिमणराव पाटील (Erandol MLA Chimanrao Patil) यांनी फेसबूकच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांशी संवाद (Communicate with activists through Facebook) साधताना केले