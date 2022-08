जामठी जवळ महिंद्रा पिकअप उलटून वैजापूरचे तीन तरुण ठार

चोपडा chopda प्रतिनिधी

महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवर (Maharashtra and Madhya Pradesh) असलेल्या वैजापूर (Vaijapur) पासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले जामठी (Jamthi) गावाजवळ रस्त्यावरील गंभीर वळणावर महिंद्रा पिकअप (Mahindra pickup) गाडीच्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने (Loss of driver control) पिकअप उलटून (overturned) झालेल्या गंभीर अपघातात गाडीत बसलेले १३ तरुणांपैकी तीन जागीच (Three youths)ठार (killed) झाले तर १० जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली.