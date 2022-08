Crime # गळ्याला चाकू लावित पावणेतीन लाखाची रोकड लुटली

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

फॅक्टरीतून रोकड घेवून (taking cash from the factory) निघालेल्या मालकाच्या कारला (owner's car) मागून ट्रीपलसीट येणार्‍या दुचाकीने (Hit by a bike) धडक दिली. दुचाकीस्वारांना लागले का हे बघण्यासाठी चालकासह मालक खाली उतरले असता, त्यातील एकाने चालकाच्या गळ्याला (driver's neck) चाकू लावला (Knife applied) तर दुसर्‍याने गाडीत ठेवलेली पावणेतीन लाखांचा ऐवज (compensation of fifty three lakhs) घेवून ते पसार (Take it and spread it) झाले. ही घटना शनिवारी सायंकाळी पावणेआठ वाजेच्या सुमारास एमएसईबी सब स्टेशनसमोर घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.