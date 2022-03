जिल्ह्यात मंगळवारपासून तीन दिवस उष्णतेची लाट

जिल्ह्यात मार्च अखेरीसच तापमानाचा पारा (Temperature mercury) 43 अंशापर्यंत पोहचत आहे. रविवारी जिल्ह्याचे तापमान 42.5 अंश असल्याची माहिती वेलनेस फाऊंडेशनने (Wellness Foundation) सांगितले आहे. दि. 17 मार्च रोजी तापमानाचा पारा 44 अंशावर पोहोचला होता. मार्च महिन्यातच मे हिटची (May hit) अनुभूती येत आहे. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील नागरिक उकाड्याने प्रचंड त्रस्त झाले आहे. दिवसभर घामाच्या धारा लागत असल्याने दुपारच्या सुमारास रस्त्यांवर शुकशुकाट (Dryness on the roads) दिसु लागला आहे. तसेच शीतपेयांनाही मोठी मागणी येत आहे.

तीन दिवस काळजी घ्या

मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने दि. 29 ते 31 मार्च या कालावधीत उष्णतेची लाट (Heat wave) राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी हे तीन दिवस अधिक काळजी (Care) घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने (district administration) केले आहे. या तीन दिवसात दुपारी 12 ते 3.30 यावेळेत घराबाहेर पडू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच नोकरदार वर्गाने बाहेर पडतांना रूमाल, टोपी, छत्री याचा वापर करावा. शरीराचे तापमान नियंत्रीत ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी प्या अशा सुचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.