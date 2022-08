नऊ लाखांच्या बनावट नोटांसह तिघांना पकडले

पारोळा Parola । प्रतिनिधी-

येथील स्टेट बँकेच्या (State Bank Branch) शाखेत नोटांमध्ये फसवणूक (Fraud in notes) झाल्याचा संशय आल्याने कल्याण (Kalyan) येथील पितापुत्र (father son) तब्बल नऊ लाखांच्या (nine lakhs) बनावट नोटा (Counterfeit notes) मोजण्यासाठी (count) आले होते. यावेळी शाखा व्यवस्थापकांच्या (Branch Managers) लक्षात ही बाब आल्याने त्यांनी दोघांना (Both are) पोलिसांच्या ताब्यात (police custody) दिले. पितापुत्रांनी 500 रुपयांच्या 1800 नोटा आणल्या होत्या त्यात 10 नोटा या खर्‍या होत्या. पारोळा पोलिसांनी दोघांसह चालकाला ताब्यात घेवून गुन्हा भुसावळ बाजारपेठ पोलीसांच्या ताब्यात दिले आहे.