एमआयडीसीमध्ये मोबाईल चोरट्यांचा सुळसुळाट

जळगाव- jalgaon

शहरातील एमआयडीसी (MIDC ) परिसरात चोरट्यांचा सुळसुळाट (Thieves' rampage) वाढला आहे. शनिवारी रात्री देशदूतच्या कार्यालयाबाहेर फोनवर बोलणाऱ्या (Talking on the phone) तरुणाचा (youth) मागून दुचाकीवर (Thieves on a bike) आलेल्या चोरट्यानी मोबाईल लांबविल्याची (Mobile phone extended) घटना घडली. चोरटे याठिकानावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद (Caught on CCTV camera) झाले असून ही आठवडा भरतील दुसरी घटना आहे.