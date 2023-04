सावद्यात चोरट्यांनी केला सोन्याच्या दागिण्यांसह एक लाखाचा ऐवज लंपास..

सावदा Savada प्रतिनिधी

येथील सोमेश्वर नगरातील बांधकाम विभागातील सेवा निवृत्त कर्मचारी देविदास गंभीर तायडे याच्या घरी २७ ते ३० मार्च या कालावधीत अज्ञात चोरट्यांनी (unknown thieves) घराचे कुलूप तोडून (breaking the lock of the house) घरातील गोदरेजच्या कपाटातील २ ग्राम सोन्याची (gold) मंगळपोत ६० हजार रु किमतीची व सोनारकडून सोने खरेदीची पावती, ५००च्या नोटांचे ५० हजार रु रोकड (cash) असा १,१०,००० मुद्देमाल लंपास (Lumpas) केला आहे.